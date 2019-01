Sędzia spowodowała wypadek po pijaku. Już nie wróci do orzekania

Beata B., sędzia odpowiedzialna za wypadek, do którego doszło w 2017 r., została usunięta ze stanu sędziowskiego. Sąd Najwyższy oddalił apelację jej obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym.

- Jeżeli mamy do czynienia z sędzią wydającym wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, to jakiekolwiek przewinienie o charakterze umyślnym i jeszcze związane z alkoholem musi prowadzić do wyeliminowania takiej osoby spośród sędziów - poinformował w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Izby Dyscyplinarnej SN Adam Tomczyński.

Jak dodał, materiał dowodowy w tej sprawie jest "wyczerpujący". Obrońca Beaty B. sugerował, że sędzi cierpi na chorobę psychiczną wywołaną przez picie alkoholu, co doprowadziło do wypadku. – Nawet jeślibyśmy uznali, że doszło do choroby psychicznej sędzi wywołanej alkoholem, to w dalszym ciągu taka osoba orzekać by nie mogła – uznał Tomczyński.