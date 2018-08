Sędzia skazany za korupcję. Ma stawić się w areszcie, termin już minął

8 sierpnia Janusz K. miał stawić się w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Były sędzia został skazany za przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Były sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie, Janusz K., został skazany pod koniec kwietnia 2017 roku na łączną karę 4 lat więzienia. To kara za cztery przestępstwa o charakterze korupcyjnym do, których doszło w okresie od grudnia 1998 r. do grudnia 2008 r.