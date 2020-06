Sędzia Igor Tuleya zachowa swój immunitet. Wcześniej odbyła się manifestacja przed Sądem Najwyższym

Sędzia Igor Tuleya nie stracił immunitetu

We wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła decyzję, że sędzia Igor Tuleya zachowa swój immunitet sędziowski. Uznała ona, że sędzia Tuleya działał zgodnie z prawem w ramach swoich ustawowych uprawnień. Ta decyzja nie jest prawomocna i prokuratura może ją zaskarżyć, ale nie wiadomo jeszcze, czy tak się stanie.

Do tej decyzji odniósł się sam zainteresowany.

- To, że Izba podjęła trafną decyzję, nic nie zmienia w mojej ocenie. Nadał uważam, że to jest to nielegalny Sąd i nielegalna Izba - stwierdził sędzie Igor Tuleya.