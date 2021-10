Ściął krzyż. Został zatrzymany

Ścięcie krzyża to hańba

- To bardzo przykra sprawa. Wszystkie obiekty każdego kultu religijnego powinny być szanowane. Ten krzyż był bardzo mocno osadzony w środowisku katolików. Mieszkańcy często nosili go podczas drogi krzyżowej. Nie wiem komu mógł przeszkadzać, ale jego ścięcie to hańba. Chciałbym zauważyć, że wiele stowarzyszeń zabiegających o wolność i równość jakoś nie występują i nie wypowiadają się w tej sprawie. To jest bardzo przykre - powiedział gazecie Piotr Barczak, przewodniczący rady miejskiej.