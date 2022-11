Scholz o propozycji dla Polski. "Wciąż na stole"

- Niemcy wobec Polski wykonały sojuszniczy gest, ale też mając na uwadze wypadek w Przewodowie z udziałem ukraińskiej rakiety, wyciągnęły przyjazną dłoń do naszego kraju, by zapewnić bezpieczeństwo na granicy z Ukrainą. To gest w kierunku państwa, które znajduje się na wschodniej flance NATO. Berlin wykazał się empatią w zakresie naszego bezpieczeństwa. To też pokazanie, że jest silnym, sprawdzonym sojusznikiem, który oferuje pełne, militarne zdolności dla obrony kraju NATO - przekazał w rozmowie z WP dr Marcin Zaborowski z GLOBSEC, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.