Schetyna spotkał się z Tuskiem. Pojawiły się pierwsze komentarze

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej udał się do w czwartek do Brukseli. Podczas wizyty, doszło do nieformalnego spotkania z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Grzegorz Schetyna podczas spotkania z Donaldem Tuskiem w Brukseli (Twitter, Fot: twitter.com/SchetynadlaPO)

"A tymczasem w Brukseli" - takim komentarzem opatrzył zdjęcie Grzegorz Schetyna. Na zdjęcie udostępnione przez lidera Koalicji Europejskiej błyskawicznie zareagowali internauci.

Użytkownicy Twittera nie omieszkali wspomnieć o ostatnim głosowaniu w Parlamencie Europejskim dot. ACTA2. Dyrektywa zmieniła zasady publikowania treści w sieci. Nadal wzbudza wielkie emocje, a zdania na temat regulacji są mocno podzielone.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Źródło: Twitter