Samolot w płomieniach. Dramatyczne sceny na lotnisku w Tokio

Ze wstępnych ustaleń władz lotniska i świadków wynika, że po lądowaniu samolot mógł zderzyć się z inną maszyną znajdującą się na lotnisku, być może należącą do japońskiej straży przybrzeżnej. Inni świadkowie twierdzą natomiast, że widzieli, jak jeden z silników przy manewrze lądowania dotknął pasa lotniska, co mogło doprowadzić do wybuchu ognia.