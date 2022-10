Samolot pod eskortą odrzutowców RAF. "Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa"

W środę wieczorem samolot pasażerski linii lotniczych Jet2 miał odbyć lot z Dalaman w Turcji do Manchesteru w Wielkiej Brytanii. W trakcie lotu został jednak przymusowo przekierowany do lotniska w Stansted, a odbyło się to pod eskortą dwóch odrzutowców szybkiego reagowania sił powietrznych Wielkiej Brytanii.