Sąd wydał wyrok ws. prowokacji wobec ks. Jerzego Popiełuszki

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji o umorzeniu postępowania karnego wobec oskarżonych o tzw. prowokację na Chłodnej. Powodem decyzji jest przedawnienie sprawy.

W 1983 roku SB podrzuciła do mieszkania warszawskiego duchownego amunicję, materiały wybuchowe oraz zakazane w PRL ulotki i czasopisma. Na podstawie sfabrykowanych dowodów przeciwko Popiełuszce wdrożono postanowienie karne.

Przypomnijmy, prokurator IPN sformułował akt oskarżenia przeciwko trzem byłym funkcjonariuszom SB z Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . Zarzucał im tworzenie "fałszywych dowodów w celu skierowania przeciwko ks. Jerzemu Popiełuszce ścigania o przestępstwo". Oskarżeni w tej sprawie zostali później skazani za morderstwo duchownego, do którego doszło w nocy z 19 na 20 października 1984 r.

