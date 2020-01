Sąd Najwyższy zajmie się statusem sędziów "nowych izb". Wyznaczono datę posiedzneia

3 "stare" izby Sądu Najwyższego zbadają status sędziów z "nowych" izb powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Taki wniosek przedstawiła w poniedziałek I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf.



I prezes SN poprosiła (w formie pytania prawnego) o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, jednocześnie dopuszczając możliwość naruszenia m.in. konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

"W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że prawo do sądu może być realizowane tylko przez sąd należycie obsadzony, przez osoby, które są legitymowane do orzekania w danym sądzie i w danej instancji z perspektywy zgodności z prawem procedury ich przedstawienia Prezydentowi RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim" - przekazano w komunikacie SN.