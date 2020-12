Są sposoby na walkę z cenzurą i fake newsami w mediach

Wolność słowa jest w dobie internetu rzeczą oczywistą. Niestety, mieszkańcy wielu krajów mają ograniczony dostęp do rzetelnej informacji. Są jednak sposoby, aby sprostać cenzurze i kłamliwym treściom.

Nie trzeba pocisków ani działań zbrojnych, aby zmusić kogoś do uznania czyjejś racji. Do zmiany myślenia wystarczy skuteczna wojna informacyjna, której głównym orężem są fake newsy. Globalny świat żyje tym, co prezentują media, zwłaszcza internetowe. Ich odbiorcy są karmieni treściami, które mają na celu wprowadzić w błąd.

Taką bronią posługuje się również wieku autokratów, bo to skuteczny sposób na utrzymanie się u władzy. Kanały informacyjne przekazują jedynie treści zgodne z przekazem despotycznej władzy, a odbiorcy otrzymują zestaw tendencyjnych wiadomości i opinii. To najkrótsza droga do podważania wolności obywatelskiej i fundamentów demokracji.

Zapewnienie dialogu, dostępu do obiektywnych informacji oraz promocja wolności słowa to priorytet niezależnych mediów. Dlatego niemiecka stacja nadawcza "Deutsche Welle” realizuje kilka projektów, których celem jest zapewnienie internautom na całym świecie wolnego przepływu informacji.

FreeSpeech DW - Sorry, autokraci za bezsenne noce.

Jak "DW" wspiera wolność słowa

"DW" koncentruje się na kwestiach łamania zasad demokracji przedstawiając przypadki naruszeń praw człowieka oraz promując inicjatywy zmierzające do poprawy aktualnej sytuacji. Współpracuje z aktywistami, naukowcami, artystami, rysownikami oraz autorami z całego świata. To pozwala monitorować problemy wpływające na wolność słowa i wyrażanie niezależnych poglądów.

Od pięciu lat niemiecka stacja przyznaje nagrody osobom zaangażowanym w codzienną walkę o wolność wypowiedzi. W gronie laureatów Nagrody Wolności Słowa "DW" są m.in. więzieni blogerzy oraz dziennikarze, znani ze swojej odwagi oraz obrony demokratycznych postaw.

Nadal jest wiele miejsc na świecie, w których autorzy, pracownicy mediów, ale i zwykli obywatele nie mogą swobodnie wyrażać swoich opinii. Są karani, ponieważ mają inne zdanie niż oficjalnie forsowane przez władzę.

Psiphon i .onion

Problem dotyczy takich krajów jak Turcja, Liban, Białoruś oraz wszystkich tych, gdzie autorytarna władza usiłuje zmonopolizować informację i wpływać na obywateli przy pomocy zakłamujących rzeczywistość przekazów dnia. To, że istnieje internet, media społecznościowe, aplikacje na telefon i mobilne urządzenia, nie chroni zwykłej komunikacji przez lawiną fake newsów.

W walce z cenzurą z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania, które potrafią obejść system kontroli informacji. "DW" wykorzystując OTF (Open Technology Fund) oraz dzięki stosowaniu protokołu Tor (The Onion Routing) przekazuje informacje bezpośrednio do konkretnego adresata treści, który może z nich bezpiecznie i anonimowo korzystać.

W tym celu "DW" używa lustrzanego serwera proxy, pozwalającego na przeglądanie artykułów publikowanych w serwisie dw.com z adresu w sieci Tor. Witryny internetowe, które są dostępne dzięki zastosowaniu tegoż protokołu, można rozpoznać dzięki rozszerzeniu .onion.

Aby taką stronę móc otworzyć, niezbędna jest specjalna przeglądarka Tor, np. oparta na znanej przeglądarce Firefox. Oprócz "Deutsche Welle" adresy typu onion oferuje tylko kilka korporacji medialnych, takich jak "New York Times" czy BBC.

To niejedyna broń "DW" w walce o dostęp do rzetelnej informacji. Na przestrzeni ostatniej dekady niemiecki nadawca wykorzystywał również system Psiphon, który pozwala na obejście cenzury dzięki wykorzystaniu sieci wielu serwerów proxy (pełnią rolę pośredniego ogniwa między użytkownikiem a internetowym źródłem informacji). Zastosowanie tej technologii pomogło obywatelom Chin czy Iranu dotrzeć w internecie do wiarygodnych treści.

Różnorodność motorem dialogu

Jednym z dziennikarzy "DW" jest arabski prezenter telewizyjny Jaafar Abdul Karim. Zanim przeniósł się do Niemiec, mieszkał w Libanie, a w Deutsche Welle stworzył talk show, który odzwierciedla różnorodność świata arabskiego.

W programie "Jaafar Talk" głos może zabrać każdy. Nawet osoby, których opinie nie docierają do świata arabskiego. U Jaafara prowadzone są kontrowersyjne dyskusje społeczno-polityczne. Ale formuła show oparta jest na interakcji między zaproszonymi gośćmi, którzy pochodzą z różnych krajów i wyznają odmienne poglądy.

Pod koniec każdego programu, zarówno publiczność w studiu, jak i widzowie przed telewizorami, biorą udział w głosowaniu, wybierając tych uczestników, którzy wyrażali swoje opinie w najbardziej przekonujący sposób. "Jaafar Talk" to platforma wspierająca demokratyczny i wiarygodny dialog, bo każda dyskusja musi być poparta badaniami, faktami i liczbami.

Dla Turcji o uchodźcach, LGBTQ i prawach kobiet

Praca dziennikarza staje się coraz trudniejsza także w Turcji. Dlatego "DW" – przy współpracy z BBC, France24 oraz z "Głosem Ameryki" – stworzyło przeznaczony dla tureckojęzycznych odbiorców kanał na YouTube. Tam trafiają wiarygodne informacje, które dają szansę widzom na wyrobienie sobie własnego zdania.

Dostępny w serwisie YouTube kanał "+90", którego nazwa jest międzynarodowym numerem kierunkowym Turcji, jest źródłem niezależnych i sprawdzonych informacji, przedstawianych uczciwie oraz z szacunkiem dla rozmówców o różnych poglądach.

Najczęściej oglądane materiały – w tym także te przetłumaczone na język niemiecki – były wyświetlane ponad milion razy. Kanał "+90" zajmuje się tematami, które nie zawsze są obecne w mainstreamowych mediach w Turcji. A jeśli tam trafią – nie zawsze są rzetelnie relacjonowane. Chodzi o kwestie dotyczące uchodźców, osób LGBTQ czy praw kobiet.

Barometr demokratyzacji mediów

Każdy może sprawdzić, w jakim stopniu media w jego kraju cieszą się niezależnością. Służy do tego platforma Media Freedom Navigator, przedstawiająca wskaźniki określające poziom wolności mediów.

"DW" nie rezygnuje z kolejnych projektów, które mają stawiać opór cenzurze wypowiedzi. W tym celu powstał barometr #speakup. To projekt badający powiązania między popularnością rozwiązań cyfrowych, wolnością wypowiedzi i dostępem do informacji w wybranych krajach, w których "DW" współpracuje z lokalnymi organizacjami przy wspieraniu niezależnych mediów.

Barometr #speakup pomaga organizacjom pozarządowym, dziennikarzom i innym interesariuszom opracowywać nowe sposoby upowszechniania cyfryzacji, promowania wolności wypowiedzi oraz zapewniania niegraniczonego dostępu do informacji.

Więcej na temat kampanii Insomnia można dowiedzieć się ze strony freespeech.dw.com, dostępnej w sześciu językach.