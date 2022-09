"Pani zabiła Pana". Ciało rozczłonkowała i ukryła w dwunastu reklamówkach

W maju wydarzyło się coś niespodziewanego. Córka Haliny i Edwarda miała wtedy uroczystość Pierwszej Komunii, więc na chwilę zapanowała całkiem przyjemna atmosfera; wszyscy siedzieli przy stole, celebrowali ten ważny dzień, aż nagle zadzwonił telefon. Odebrał go Mirek, syn Haliny i Edwarda, i powiedział, że to do mamy. Kobieta podeszła do telefonu i rozmawiała bardzo swobodnie tak, że wszyscy słyszeli. Dosadnym tonem mówiła do swojego rozmówcy, że powinien tu być i że córce jest przykro, że go nie ma. Wszyscy założyli, że dzwonił Edward, co później potwierdziła sama Halina i przekazała pozdrowienia. Niektórych to uspokoiło, inni dalej nie wierzyli, że mężczyzna ma się dobrze.