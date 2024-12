Głośna kradzież biżuterii za mln euro na Pomorzu. Jeden z podejrzanych już w rękach polskiej policji

Do zdarzenia doszło 25 marca 2023 roku na parkingu jednej z sopockich restauracji. Podczas gdy pokrzywdzony, obywatel Szwecji, przebywał w lokalu, złodzieje włamali się do jego samochodu, z którego skradli walizki i torby zawierające biżuterię. Łupy pochodziły z Międzynarodowych Targów Bursztynu Amberif Spring, które odbyły się w Gdańsku.

— 17 października 2024 r. nastąpił przełom w sprawie. Jeden z podejrzanych, tj. Andrea M. (lat 50) , został zatrzymany na terenie Republiki Federalnej Niemiec - informuje prok. Mariusz Duszyński , pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W dniu 20 listopada 2024 r. został przekazany polskim organom ścigania. 29 listopada 2024 r. Andrea M. został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie wykonano z jego udziałem czynności procesowe, tj. prokurator ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłuchał go w charakterze podejrzanego.

Andrea M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek i przedłużył okres stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego do 14 lutego 2025 r.