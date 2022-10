Najpotężniejsze siły powietrze świata. Kiedyś, teraz i w przyszłości

Zimna wojna

USAF bardzo szybko dostał okazję by zademonstrować swoje zdolności, bo już w 1948 roku na barki jego samolotów transportowych spadł główny ciężar zaopatrywania Berlina Zachodniego mostem powietrznym. Już w 1950 roku wybuchła wojna w Korei, co w połączeniu z osiągnięciem w 1949 roku przez ZSRR zdolności do produkcji broni jądrowej zaowocowało drastycznym zwiększeniem finansowania dla amerykańskiego lotnictwa. Zwiększone finansowanie w połączeniu z szybkim rozwojem techniki zaowocowało pojawieniem się pierwszych dojrzałych myśliwców o napędzie odrzutowym North American F-86 Sabre i Republic F-84 Thunderjet. Z kolei zapotrzebowanie na nowe samoloty transportowe spowodowało pojawienie się w 1954 roku samolotu C-130 Hercules, który w kolejnych wariantach jest produkowany do dzisiaj. W tym okresie powstał również bombowiec strategiczny B-52 Stratofortress, którego pierwszym i wyłącznym zadaniem było przenoszenie bomb atomowych, ale który później okazał się maszyną tak wielozadaniową i tak podatną na modernizacje, że około 70 egzemplarzy ma pozostać w służbie do polowy XXI wieku.