Ziemia bez Księżyca

3. Ewentualny rozpad

Choć to mało prawdopodobny scenariusz, warto zastanowić się, co nastąpiłoby po nagłym rozpadzie części bądź całości Księżyca. Zakładając, że doszłoby do kolizji z innym, dużym obiektem, wyrzucone ze sporą prędkością kawałki skał rozprzestrzeniłyby się po naszym kosmicznym sąsiedztwie we wszystkich kierunkach. W zależności od prędkości, z jaką by się poruszały, po pewnym czasie szczątki mogłyby utworzyć kilka małych księżyców lub pierścienie wokół Ziemi. Z czasem fragmenty pozostałych skał zaczęłyby bombardować powierzchnię naszej planety. Warto jednak pamiętać, że prawdopodobnie nie byłyby to tak spektakularne uderzenia, jak zmierzających w naszym kierunku asteroid bądź meteoroidów. Wymienione obiekty przybywają do nas z dalszych rejonów Układu Słonecznego z zazwyczaj dużo wyższą prędkością. Ewentualne resztki skał księżycowych spadałyby dużo wolniej.