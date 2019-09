Rzecznik Praw Obywatelskich ma się zwrócić do krakowskiej kurii o wyjaśnienia

Archidiecezja Krakowska poinformowała w sobotę, że zwolnienia w ich biurze prasowych dotyczyły tylko kobiet niezamężnych. "W tej sprawie będzie interwencja RPO" - donoszą teraz media.

Jak podało Radio ZET, Bodnar zamierza poprosić kurię o wyjaśnienia - jak zaznacza - prywatny podmiot jakim jest kuria - nie musi na taką prośbę odpowiadać. Chce też wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o ewentualne przeprowadzenie kontroli.

Dwie różne wersje

Przypomnijmy, że media informowały, iż zwolnione osoby to "pięć matek z dziećmi". Dziennikarzy alarmowała w tej sprawie przede wszystkim kierująca do tej pory biurem prasowym kurii Joanna Adamik. Twierdziła też, że o zwolnieniu z pracy dowiedziała się nagle i była nim zaskoczona.

Adamik natychmiast odniosła się do opublikowanego oświadczenia. "Nareszcie wiem! Zwolnili mnie i Kasię Katarzyńską za to, że nie mamy mężów, tylko samotnie (dodam, że z wyboru i będąc praktykującymi katoliczkami) wychowujemy adoptowane dzieci i jesteśmy rodzinami zastępczymi dla innych dzieciaków, a Monikę Jaracz tylko za to, że nie ma męża ani dzieci" - napisała.