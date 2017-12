Rzecznik Praw Dziecka apeluje do premiera. Chce zmian w programie "Rodzina 500+"

Marek Michalak chce, żeby 500+ było przyznawane także na pierwsze dziecko - w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł oraz gdy u dziecka stwierdzono lekki stopień niepełnosprawności.



- Dokonując analizy spraw wpływających do RPD dostrzegam problem trudnej sytuacji materialnej rodzin wychowujących jedno dziecko, które nie zostały objęte programem społecznym "Rodzina 500+" - czytamy w oświadczeniu RPD.

Nieznaczne przekroczenie progu dochodowego powoduje odmowę przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Dla samotnej matki zarabiającej niewiele więcej niż 1600 zł netto miesięcznie, kwota świadczenia jest niebagatelna. Rodzice jedynaków, którzy nie kwalifikują się do świadczenia, w listach do RPD podnoszą, że przyjęte kryterium dochodowe jest dla nich krzywdzące i prowadzi do naruszenia zasady równości.