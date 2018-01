Rząd nie realizuje kluczowej strategii. "Hamulcowymi” są MON i Mateusz Morawiecki

Z ministerstwa cyfryzacji odszedł szef kluczowego departamentu cyberbezpieczeństwa, a resort nie może realizować przygotowanej przez ten departament strategii, bo rząd nie zapewnił odpowiednich środków – ustaliła Wirtualna Polska. - Głównymi "hamulcowymi” są Mateusz Morawiecki i MON – przyznają nasi informatorzy. Negatywną rolę odegrał też konflikt Antoniego Macierewicza i Mariusza Błaszczaka.

Według naszych informacji z dwóch źródeł zbliżonych do rządu z ministerstwa cyfryzacji w grudniu 2017 roku odszedł szef departamentu cyberbezpieczeństwa płk. Piotr Januszewicz, który będzie pracował na wysokim stanowisku w T-Mobile. Do zarządu tej spółki trafił wcześniej jego poprzednik w resorcie - gen. Włodzimierz Nowak.

- Głównym hamulcowym był resort finansów. To podejście księgowego, który zabiega o to, by się zgadzały słupki. Nie ma zrozumienia, że na zapewnienie cyberbezpieczeństwa potrzebne są środki, bo kiedyś takich potrzeb nie było. Dlatego trzeba kombinować finansowanie z innych źródeł. Ministerstwo cyfryzacji zwróciło się do MON o przyznanie funduszy z rezerwy na realizację strategii, jednak odpowiedź nie przyszła. Na niskim szczeblu współpraca z MON jest dobra, ale im wyżej, tym się to komplikuje. Choć dla MON kilkadziesiąt milionów to drobna kwota – mówi nasz informator.