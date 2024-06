Rząd Merkel mocno wspierał Nord Stream 2. Na jaw wyszły poufne dokumenty

Rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel konsekwentnie utrzymywał, że rosyjski gazociąg Nord Stream 2 jest "prywatnym przedsięwzięciem biznesowym". Teraz na światło dzienne wyszły dowody na to, jak mocno władze angażowały się w tę inwestycję .

Gazeta dotarła do dokumentów z ministerstwa gospodarki. Wcześniej były one utajnione, bo toczył się sądowy proces. Papiery pokazują, jak wytrwale Merkel i jej ministrowie, w tym późniejszy kanclerz Olaf Scholz, wspierali projekt i zabiegali o postępy w umowach .

18 czerwca 2015 roku wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Sigmar Gabriel dowiaduje się o nowym gazociągu, który w większości ma należeć do rosyjskiego Gazpromu . Notatka przesłana wicekanclerzowi komentuje, że możliwy jest opór wobec inwestycji z uwagi na tę zależność. Gabriel proponuje "nieformalne rozmowy" w Brukseli.

Przeciwko projektowi zaprotestuje wówczas premier Słowacji Robert Fico. W maju 2016 roku urzędnicy radzą Gabrielowi, by zwrócił się do Polski i Słowacji, bo "jeśli interesy tych dwóch krajów zostaną spełnione, wszelki opór powinien zniknąć". Niedługo potem Gabriel pisze do Ficy, że Nord Stream 2 zamieni Słowację w "hub gazowy".