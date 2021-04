Artykuł sponsorowany

Rynek pracy tymczasowej w czasach pandemii

Pandemia COVID – 19 w szczególności dotknęła rynek pracy, zmuszając wielu pracowników do rezygnacji z zatrudnienia. Branże, które najbardziej ucierpiały zmuszone były do radykalnego cięcia kosztów i masowych zwolnień. Szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że w styczniu 2021 roku stopa bezrobocia wzrosła do 6,5 proc, a bez pracy pozostało 1090,4 tys. osób. Według danych Polskiego Forum HR w drugim kwartale 2020 roku o 25 proc., w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się również liczba pracowników tymczasowych. Te dane pokazują skalę bezrobocia, ale również obawy przed utratą miejsca pracy. Nowi pracownicy tymczasowi, zatrudnieni w czasie pandemii, pochodzą głównie z branż, które najbardziej ucierpiały z powodu COVID – 19.

Rynek pracy tymczasowej Źródło: materiały partnera