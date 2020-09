Rybnik. Łowcy pedofili dokonali zatrzymania

W niedzielę członkowie grupy "Elusive Child Protection Poland" dokonali obywatelskiego zatrzymania w Rybniku. W sieci udostępnili film, na którym ujawniają twarz zatrzymanego.

W niedzielę około południa działacze z grupy "Elusive Child Protection Poland" dokonali zatrzymania obywatelskiego. To forma ujęcia przestępcy, która pozwala zwykłym obywatelom przekazać go w ręce policji. Działacze ECPP uruchomili relację live z zatrzymania. Na filmie widać twarz zatrzymanego.

To trwające ponad czterdzieści minut nagranie, na którym widać zatrzymanego, który siedzi na parkowej ławce. Mężczyźni odebrali mu telefon i inne nośniki elektroniczne, aby przekazać je w ręce policji. Czekając na funkcjonariuszy cały czas nagrywają płaczącego mężczyznę, pytając go o to czy to na pewno jego czat.

Nagrywający film mężczyzna mówił, że zatrzymany nie jest dla niego człowiekiem i wyśle mu pocztówkę do więzienia. Po przyjeździe funkcjonariuszy podkreślał, że zatrzymany ze strachu "siku zrobił". Słysząc to policjant odpowiedział, że to "samo życie".

Film od wczoraj został odtworzony 87 tys. razy. Większość komentarzy jest entuzjastycznych wobec akcji "ECPP", ale kilka zwraca uwagę na to, że niepotrzebnie upubliczniono wizerunek mężczyzny.

Rybnik. To nie pierwsze zatrzymane oskarżonego o pedofilię

Do podobnej sytuacji w Rybniku doszło 31 lipca 2018 roku. Wówczas zatrzymany został 32-letni mężczyzna. Całe zajście sprokurował znany w całym kraju "łowca pedofili" Krzysztof Dymkowski. Ostatecznie zatrzymany mężczyzna został uniewinniony. Po zakończeniu całej sprawy adwokat zatrzymanego ujawnił w rozmowie z portalem rybnik.com.pl, że to Dymkowski namawiał do spotkania, oraz wysyłał zdjęcia kobiety wyglądającej na znacznie więcej niż 14 lat.

