Ruszyła IX edycja katowickiego budżetu obywatelskiego

Już od ośmiu lat mieszkańcy Katowic mają możliwość zmieniania otoczenia w ich najbliższym sąsiedztwie dzięki budżetowi obywatelskiemu. Do tej pory dzięki ich aktywności do realizacji wybrano prawie 1000 projektów, z których ponad 840 o łącznej wartości ok. 119 mln zł już zostało zrealizowanych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W tym roku do użytku oddane zostaną nowe inwestycje, takie jak ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, wybiegi dla psów czy infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo. Budżet Obywatelski to świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian, z którego katowiczanie sprawnie korzystają – dodaje prezydent.