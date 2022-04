Rusza Sąsiedzka Pomoc

Chcemy, by środki w kwocie 1 250 000 zł, które na realizację programu Sąsiedzka Pomoc przekazała Fundacja Salling, trafiły na grunt lokalny, umacniając te społeczności. W ramach budżetu, planujemy wsparcie co najmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz dzieci i ich opiekunów, w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Sąsiedzka Pomoc to odpowiedź na liczne prośby, które od chwili wybuchu wojny na Ukrainie trafiają do nas z różnych stron Polski, od różnych osób, organizacji, rad osiedli, fundacji, reprezentantów samorządów i wielu innych podmiotów. Jesteśmy proszeni o sfinansowanie zajęć dodatkowych dla ukraińskich dzieci, wyprawek szkolnych, leków czy o pomoc w pokryciu kosztów utrzymania uchodźców. Teraz mamy konkretny budżet, by wesprzeć znaczną część tych próśb.