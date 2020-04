Rumia. List gończy za Tomaszem Sienkiewiczem. Chodzi o zabójstwo ciężarnej kobiety

Pod koniec marca w jednym z mieszkań na terenie Rumi znaleziono zwłoki kobiety, która była w 4. miesiącu ciąży. O zbrodnię podejrzany jest jej były partner. To 46-letni Tomasz Sienkiewicz.

– Podejrzany o tę zbrodnię do tej pory nie został zatrzymany, wciąż szuka go policja – powiedział Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku w rozmowie z "Faktem".

Tragedia w Rumii. Brat zamordowanej zabiera głos

Głos w sprawie śmierci ciężarnej kobiety zabrał jej brat. - Arleta nosiła pod sercem dwoje dzieciaczków, chłopczyka i dziewczynkę – mówi pan Mariusz w rozmowie z "Faktem". – Bardzo się cieszyła na ich narodziny, to miały być jej pierwsze, długo wyczekiwane dzieciątka.

W dniu zabójstwa jej partner Tomasz miał zniknąć bez śladu. Jak informuje tabloid, z mieszkania zabrał jedynie psa. – Mam nadzieję, że policja znajdzie go żywego, bo chciałbym, żeby odpowiedział przed sądem za to, co zrobił – mówi brat zamordowanej.