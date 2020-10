Ruch Trzaskowskiego. Startuje projekt prezydenta Warszawy

"Jutro rozpoczniemy długi marsz!" - napisał w piątek Rafał Trzaskowski w mailu rozesłanym do tych, którzy już zapisali się do jego ruchu. "Nie będzie to droga prosta, nie będzie też zawsze miła. Jednak nikt nie zdoła zawrócić nas z tej drogi. To się zaczęło, to już trwa" - zaznaczył prezydent stolicy.