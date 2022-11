Rozszerzenie NATO. "Możemy ufać Węgrom"

O ile Turcja, powiadomiła fińska prasa, od początku zgłaszała zastrzeżenia co do poparcia dla wejścia Finlandii i Szwecji do NATO (chodzi o żądania Ankary ws. zmiany polityki Helsinek i Sztokholmu wobec organizacji, m.in. kurdyjskich, uznawanych przez Turcję za terrorystyczne oraz ekstradycji niektórych ich aktywistów - red.), to Węgry - przynajmniej publicznie, "żadnych wymagań nie wystosowały, ale zwlekają z ratyfikacją".