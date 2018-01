Rozpędzona taksówka wjechała w wózek z dzieckiem

Z pozoru niegroźny wypadek mógł skończyć się tragicznie. Auto wjechało w wózek, w którym było 4-letnie dziecko.

Dziecko zabrano do szpitala. Na skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej i Zaporoskiej przyjechała karetka. Ratownicy opatrzyli 4-letniego malucha, ale musieli go zabrać do szpitala. Dziecko było ranne w głowę i miało otarcia na ciele. Lekarze muszą zbadać, czy nie doszło do żadnych wewnętrznych obrażeń.