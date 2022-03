Różne poglądy, jeden naród. Kazachstan chce demokratycznych zmian

O uprawnieniach Prezydenta

"Nowy Kazachstan: droga odnowy i modernizacji" to zapowiedź gruntownej modernizacji systemu politycznego kraju, a więc przejście od rządów superprezydenckich do republiki prezydenckiej z silnym Parlamentem. Oznacza to znaczne ograniczenie uprawnień głowy państwa. Tokajew chce, aby prezydent na czas sprawowania władzy zrezygnował z członkostwa w partii politycznej. Co więcej, najbliżsi krewni głowy państwa nie będą mogli zajmować wysokich stanowisk politycznych i kierowniczych w sektorze quasi-publicznym.