Rosyjskie trolle szaleją. Zdjęcie tego pocisku artyleryjskiego obiega media w Rosji

Na zdjęciach zrobionych na miejscu wypadku widać przewrócony ciągnik rolniczy oraz przyczepę i wielki lej po wybuchu. Te zniszczone maszyny rozśmieszyły Rosjan. Najpierw fałszywie ubolewała nad zdarzeniami w mediach społecznościowych rosyjska propagandystka, redaktor naczelna RT Margarita Simonian. "Widziałeś, co zostaje z całej fabryki, gdy nasza rakieta w nią uderzy? Słup ognia i mokra plama. Widziałeś, co zostało z całego ciągnika? Cały traktor" - komentowała fotografie z wypadku w mediach społecznościowych. Złośliwie komentowała też moce obronne NATO. "Jeśli nie jest to celowa prowokacja, to jest tylko jedna dobra wiadomość. Kraj NATO jest tak źle chroniony, że może zostać przypadkowo uderzony przez kogokolwiek, a całe NATO nie będzie nawet wiedzieć, kto go uderzył, czym i dlaczego".