Rosyjskie media podniosły alarm. Chodzi o wyspę

- Nie wiem, czym się spili Amerykanie, że takie myśli przychodzą im do głowy, to są ich problemy. Ale nie powinniśmy nikomu dawać ani piędzi ziemi. To Alaska jest nasza, niech ją zwrócą. Wiem na pewno, że Alaska to ziemia rosyjska. Moim zdaniem nie zapłacili nawet rosyjskiemu carowi i naruszyli umowę sprzedaży. Dlatego konieczne jest zwrócenie Alaski, byłoby to bardziej sprawiedliwe - powiedział Tumusow, cytowany przez belsat.eu.