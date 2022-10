Rosyjskie bombowce w pobliżu Finlandii. "Zdolne do przenoszenia bomb nuklearnych"

"Chociaż nie jest jasne, dlaczego bombowce zostały przeniesione do bazy lotniczej, pojawia się fakt, że prezydent Rosji Władimir Putin nadal grozi Zachodowi, że może użyć strategicznej broni jądrowej, w tym po tym, jak ogłosił częściową mobilizację w kraju, mówiąc, że 'to jest nie blef'" - pisze The Jerusalem Post.