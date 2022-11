"Rosyjski McDonald's" rozszerza działalność. Białoruś wkracza do gry

Do tego kilka dni temu media społecznościowe obiegły nagrania, na których Rosjanie nie kryją swojej wściekłości z nietypowej "promocji". Ceny kanapek z kurczakiem czy burgerów zostały podniesione z ok. 3 zł do 4,20 zł. "Wkusno i toczka" przedstawiła podwyżki cen w formie "promocji", wystawiając się tym samym na kolejne pośmiewisko. Od jesieni Rosjanie narzekają również na zmniejszone porcje czy pogorszenie smaku serwowanych dań.