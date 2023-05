Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Eksperci bezlitośni dla polityków partii rządzącej

W ostatnim odcinku programu "Newsroom" WP gościem Patrycjusza Wyżgi był były oficer wywiadu ppłk Marcin Faliński, a także emerytowana oficer kontrwywiadu ABW Anna Grabowska-Siwiec. Eksperci dyskutowali o rosyjskiej rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą. W tym kontekście podczas rozmowy zwrócili uwagę m.in. na reakcję i działania polskich władz oraz dowódców wojskowych. - Dla mnie w tej całej sprawie najbardziej poruszająca była wypowiedź medialna generała. Ja dawno nie słyszałem, żeby żołnierz zareagował w ten sposób. To niepokojące jeśli chodzi o system nadzoru i system funkcjonowania najwyższych władz wojskowych - podkreślił Faliński. Z kolei Grabowska-Siwiec zwróciła uwagę na "propagandę sukcesu, która wylewa się z ust polityków partii rządzącej". - To nie może być zasłona dymna. Czasami potrzeba poważnych i konkretnych decyzji - wskazała. - My udajemy jako państwo, że kryzys właściwie nie jest kryzysem - dodała. Według ekspertki "zaskakująca" jest też reakcja premiera i polskiego MSZ.