Rosyjscy propagandyści grożą Polsce. "Zbombardujemy Warszawę"

- Po co udajemy? Czy nie rozumiemy, co się dzieje? To pełnoprawna trzecia wojna światowa! Ale my nie prowadzimy uderzeń na terytorium NATO, bo mówimy: "Chwila, nie. Bo NATO się zaangażuje". W jaki inny sposób oni się zaangażują?! Teraz się angażują swoimi czołgami - groził.