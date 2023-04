Rosjanka z Nowego Jorku skazana na 21 lat więzienia. Chciała otruć Ukrainkę sernikiem

Prokurator nazwał 47-latkę "bezwzględną i wyrachowaną oszustką". Usiłowała pozbawić życia pochodzącą z Ukrainy Olgę Tswyk, bo kobiety były do siebie podobne i niedoszła zabójczyni uznała to za okoliczność sprzyjającą do zagarnięcia paszportu swojej ofiary i jednocześnie przejęcia dokumentów uprawniających do legalnej pracy w USA.