Rosjanie tłumaczą porażki. "Wymyślili, że walczą z NATO"

- To jest element budowania obrazu, w którym wojna w Ukrainie jest wojną pomiędzy Rosją i NATO. Nie bez powodu Rosjanie ciągle informują o najemnikach zachodnich. Chodzi o to, aby w ten sposób usprawiedliwiać swoje porażki i fakt, że nie udało im się zdobyć Kijowa w trzy dni - wyjaśniał Michał Marek, ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był pytany o rosyjską propagandę, która informuje o rzekomych polskich najemnikach walczących w Ukrainie. - Pomimo pompowania w nich (obywateli - red.) przez wiele lat informacji o wszechpotędze rosyjskiej armii i o tym, że Ukraina jest państwem upadłym, musieli więc wymyślić, w cudzysłowie, małe kłamstewko, wykreowali obraz, w którym wojna w Ukrainie to jest praktycznie agresja NATO - dodał.

