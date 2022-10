Rosjanie przenoszą samoloty? Tam Ukraińcy nie sięgają

"Chociaż nie jest jasne, dlaczego bombowce zostały przeniesione do bazy lotniczej, faktem jest, że prezydent Rosji Władimir Putin nadal grozi Zachodowi, że może użyć strategicznej broni jądrowej. Powtórzył to po tym, gdy ogłosił częściową mobilizację w kraju, mówiąc, że 'to jest nie blef'" - pisze The Jerusalem Post.