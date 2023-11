Rosja zaatakuje państwa NATO? "5 do 10 lat na przygotowanie"

W związku z tym NATO ma tylko od pięciu do dziewięciu lat na dozbrojenie się w takim stopniu, by odeprzeć atak Rosji. – Nie można już wykluczyć ataku Rosji na terytorium NATO. Oznacza to, że pytanie nie brzmi już, czy Niemcy i NATO muszą być gotowe do wojny, tylko kiedy – dodał Moelling.