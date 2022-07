Rosja wzmacnia kontrwywiad. Chce utrzymać kontrolę [RELACJA NA ŻYWO]

Rosja nadal przewodniczy Komitetowi Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby ją zablokować potrzeba politycznej decyzji wszystkich jego członków. W tym roku ma się odbyć sesja Komitetu z okazji 50. rocznicy ustanowienia międzynarodowego systemu ochrony światowego dziedzictwa, kraje UE nie wyobrażają sobie, by do spotkania doszło w Kazaniu lub innym rosyjskim mieście, jak jest to zaplanowane - powiedziała PAP Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO Magdalena Marcinkowska.