Rosja wysłała sygnał NATO. Nowy okręt podwodny nosicielem głowic nuklearnych

Do tej pory nie podano do publicznej widomości, gdzie będzie bazował okręt, który został przeznaczony dla Floty Północnej w Siewierodwińsku. Z racji, że jest na wodach w pobliżu Finlandii, może zostać wykorzystany przeciwko temu krajowi, który dopiero rozpoczął proces przyłączenia do struktur NATO. Moskwie od samego początku taki obrót spraw nie przypadł do gustu, dlatego każdy scenariusz jest możliwy.