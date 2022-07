Rosja wyrzuca szwedzką agencję. Padły mocne oskarżenia

Szwedzki ambasador Johannes Danielsson, pełniący swoje obowiązki w Rosji został we wtorek wezwany do Moskwy. Pełnomocnik rosyjskiego MSZ ostrzegł go, że jeśli jakiekolwiek szwedzkie instytucje dyplomatyczno-konsularne podejmą dalsze starania na rzecz promocji projektów tej agencji, ich pracownicy zostaną uznani za persona non grata i wydaleni z kraju.