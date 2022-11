Rosja wymienia jeńców z Ukrainą. To dowód na działanie dyplomatów

- Dyplomaci zawsze działają równolegle do działań zbrojnych. Nawet jeśli o tym nie słyszymy. Dyplomacja to nie zawsze blask fleszy, to również dyplomacja zakulisowa prowadzona przez podmioty trzecie - mówił dr Jacek Raubo. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był pytany o działania dyplomatów podczas trwające wojny w Ukrainie. - Zwróćmy uwagę, że są wykonywane wymiany jeńców i o tym słyszymy. Doprowadzenie do tego to nie jest działanie ad hoc (...). To wszystko musi być obudowane relacjami, nazwijmy to zakulisowymi, jeśli chodzi o dyplomację - dodawał, zaznaczając, że nie uważa, by ten konflikt "mógł się zakończyć tu i teraz". - Rosja jest podmiotem, który nie daje szansy dyplomacji - stwierdził.

