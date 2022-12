Rosja ujawnia wspólną z Białorusią strategię nuklearną. Zacharowa: "Koniec powściągliwości, patrzcie, co robi Polska"

MSZ Rosji ujawniło szczegóły rosyjsko-białoruskiej współpracy w dziedzinie jądrowej. To efekty poniedziałkowego spotkania Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki w Mińsku. Białoruskie samoloty zostały już dostosowane do transportu amunicji specjalnej, między innymi głowic jądrowych, a ich załogi przechodzą szkolenia. - Reagujemy na to, co robi Polska - mówi rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa.