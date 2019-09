Rosja reaguje na słowa z Warszawy. Siergiej Ławrow: nie przynoszą chwały Polsce

Wybiórcze traktowanie faktów z historii zarzucił uczestnikom warszawskich obchodów 80. rocznicy II wojny światowej szef MSZ Rosji. - Przemilczają te karty, które nie przynoszą chwały ani krajom zachodnim, ani Polsce - oskarżył zachodnich przywódców Siergiej Ławrow.

- Nasi koledzy zachodni - jak przejawiło się to podczas relacjonowania obchodów w Warszawie w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej - próbują w sposób wybiórczy prezentować fakty swojej opinii publicznej - powiedział Siergiej Ławrow podczas poniedziałkowego spotkania ze studentami z Moskwy, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki.

Ambasador RP przy NATO: Rosja stanowi realne zagrożenie

- Myślę o złamaniu prawa międzynarodowego, o działaniach agresywnych, czy to w wymiarze działań międzypaństwowych, co miało miejsce w sytuacji Gruzji, a teraz na wschodniej Ukrainie - dodał ambasador. Zauważy też, że od dojścia Władimira Putina do władzy w Federaji Rosyjskiej trwa wzrost wydatków na armię.