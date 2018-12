Rosja nałoży na Google grzywnę wysokości pół miliona rubli.

Rosja: stwierdzono, że Google nie przestrzega praw Federacji Rosyjskiej. Grzywna może być dopiero początkiem.

Rosja nałoży grzywnę na Google

Google może ponieść kolejną karę

Chociaż nałożona grzywna nie jest wysoka (pół miliona rubli to 7530 dolarów) niepowiedziane, że Rosja poprzestanie na jednej karze. Według szefa Roskomandzoru, Alexandra Zahrova, Rosja może otworzyć przeciwko Google’owi kojelną sprawę, jeżeli firma nadal będzie postępować niezgodnie z prawem. Google zignorował jednak prośbę agencji o komentarz w tej sprawie. Na mocy przepisów z 2017 roku wyszukiwarki z wyników wyszukiwania powinny usuwać linki do zablokowanych stron. Rosyjskie prawo zakazuje również stosowania serwisów anonimizujących w celu zapewnienia dostępu do blokowanych stron. Jak podaje agencja TASS, 11 grudnia był ostatnim dniem, kiedy Google powinien był podłączyć się do rejestru. Wiadomo, że przedstawiciele Google prowadzili rozmowy z Roskomnadzorem. Do spotkania z urzędnikami tego resortu doszło w listopadzie. Służby prasowe Google w Rosji informowały że koncert jest gotów do dialogu z Roskomnadzorem. Wszystko wskazuje jednak na to, że Google ostatecznie zignorował żądania Rosji. Żarów zapowiedział we wtorek, że regulator śledzi wyniki wyszukiwania i zakazane strony internetowe nadal widnieją w tych wynikach.