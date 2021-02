Rosja grozi Unii Europejskiej. Stanowcze słowa z Polski

Rosja zagroziła Unii Europejskiej zerwaniem stosunków, jeśli na Moskwę zostaną nałożone nowe sankcje. Gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski był Paweł Jabłoński. Wiceszef MSZ był pytany o mocne słowa Siergieja Ławrowa skierowane do Brukseli. - Jesteśmy przyzwyczajeni (…) do tego, że Rosja różne groźby przedstawia, część gróźb realizuje. Robi to wtedy, kiedy jej partner jest słaby. To jest najczęstsza taktyka władzy Władimira Putina – stwierdził Jabłoński. - Mam wrażenie, że po zeszłotygodniowych wydarzeniach, po wizycie szefa unijnej dyplomacji (Josepa Borrella - przyp. red.) w Moskwie, Rosja może mieć wrażenie, że UE jest słaba – dodał gość WP. – To jest wielki test dla UE, czy jest konsekwentna w swojej polityce – podkreślił wiceminister.