Rosja. Mężczyzna odmówił przyjęcia wezwania do wojska. Został związany

W Rosji trwa mobilizacja ogłoszona przez Władimira Putina. Wielu Rosjan robi jednak wszystko, by uniknąć wyjazdu na wojnę. Do sieci trafiło nagranie z Petersburga, na którym policja w metrze wiąże młodego mężczyznę. Wcześniej, odmówił on przyjęcia wezwania do wojska.