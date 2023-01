Rosja grzmi po braku zaproszenia na obchody wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

Według Zacharowej to zamknięcie sprokurowano "pod szalonym pretekstem". Organizatorzy wykorzystali rzekome terminy wygaśnięcia umów operacyjnych między polskimi i rosyjskimi placówkami muzealnymi. "Zrobiono to po cichu: nikt nawet nie zawiadomił strony rosyjskiej o zamknięciu. Co więcej, przez ponad dwa miesiące strona polska po prostu uciekała od rosyjskich partnerów (…) unikając bezpośredniego dialogu - napisała propagandzistka Kremla.