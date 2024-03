Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

- To wyznacza kierunek działań w różnych obszarach, m.in. w zakresie liberalizacji eksportu broni. Postawiono za zadanie stworzenie jak najkorzystniejszych warunków współpracy wojskowo-technicznej z zagranicą, w tym transferu sprzętu wojskowego. Administracja Kishidy jest zainteresowana podejmowaniem kolejnych działań tak szybko, jak to możliwe i zapewnieniem rezultatów, jakich ich główny sojusznik, Stany Zjednoczone, oczekuje od strony japońskiej – powiedział Nozdriew.

- W związku z tym starannie zadbamy o to, aby dostarczone Patrioty nie trafiły na Ukrainę. Jeśli jednak tak się stanie, będzie to miało najpoważniejsze konsekwencje dla stosunków między Rosją i Japonią – podkreślił szef misji dyplomatycznej i dodał, że Rosja podejmie kroki odwetowe.

Prawo dotyczące eksportu zbrojenia zostało złagodzone w Japonii pod koniec ubiegłego roku. Od tego czasu możliwe jest przekazywanie nie tylko części wyprodukowanych na licencji danego kraju, ale i gotowych systemów zbrojeniowych, zarówno do licencjodawcy, jak i do krajów trzecich, przez niego wskazanych.

Nie mogą jednak trafić do państw, w których toczą się działania wojenne. Oznacza to, że Japonia nie prześle systemów Patriot bezpośrednio na Ukrainę, ale Stany Zjednoczone mogą to zrobić.