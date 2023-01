Rosja chce ściągnąć ludzi z Zachodu. "Damy wam 10 hektarów ziemi, a wy pracujcie dla nas"

Miliony Europejczyków i Amerykanów zamieszkają w Rosji

Deputowany Dumy i starszy zastępca lidera frakcji "Sprawiedliwa Rosja - Za Prawdę" Dmitrij Gusiew znalazł "sposób" na to, by radzić sobie z kryzysem demograficznym. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłby napływ obcokrajowców, za sprawą którego do Rosji mogłoby napłynąć "nawet siedem milionów ludzi". Aby ich do tego zachęcić, polityk obiecuje 10 ha ziemi w prezencie dla każdego chętnego, który przeprowadzi się do Rosji i "będzie pracować na rzecz kraju".